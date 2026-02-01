Администрация президента США Дональда Трампа планирует строительство военной базы в секторе Газа, передает BAQ.KZ.

Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на текст документа "Совета мира", база, рассчитанная на 5 тыс. военнослужащих, будет расположена на юге анклава и станет оперативным центром создаваемых при "Совете мира" Международных сил по стабилизации. К участию в тендере на строительство базы, по словам источника издания, пригласили "небольшую группу строительных компаний, имеющих опыт работы в зонах вооруженных конфликтов".

Первое заседание "Совета мира" проходит 19 февраля в Вашингтоне. Приглашение войти в совет получили 58 стран.