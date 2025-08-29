США призвали Иран к переговорам по ядерной программе
Франция, Германия и Великобритания инициировали процесс повторного введения санкций ООН против Тегерана.
Сегодня, 03:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:42Сегодня, 03:42
44Фото: pixabay.com
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости серьёзных дипломатических переговоров с Ираном для урегулирования ядерного вопроса. Об этом он сообщил в социальной сети X, BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По словам Рубио, Франция, Германия и Великобритания (так называемая группа Е3) инициировали процесс повторного введения санкций ООН против Тегерана. Этот шаг стал прямым ответом на продолжающееся нарушение Ираном своих обязательств по ядерной программе.
"США поддерживают решение Е3 и призывают Иран к серьёзным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса", - отметил госсекретарь.