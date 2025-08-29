Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости серьёзных дипломатических переговоров с Ираном для урегулирования ядерного вопроса. Об этом он сообщил в социальной сети X, BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По словам Рубио, Франция, Германия и Великобритания (так называемая группа Е3) инициировали процесс повторного введения санкций ООН против Тегерана. Этот шаг стал прямым ответом на продолжающееся нарушение Ираном своих обязательств по ядерной программе.