Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достигнутой договорённости между сторонами сирийского конфликта по ряду "конкретных шагов" к деэскалации, передает BAQ.KZ со ссылкой Euronews. Подробности он не раскрыл, но выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации. По данным издания, спецпосланник США по Сирии провёл переговоры с канцелярией израильского премьера, призвав Израиль воздержаться от ударов, которые ЦАХАЛ наносит по югу Сирии и окрестностям Дамаска. Эти удары связаны с обострением в провинции Эс-Сувейда, где столкнулись правительственные силы и друзы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Сирии "тяжёлыми потерями", обвинив власти в насилии против меньшинств, включая алавитов и курдов. Израиль усилил военное присутствие у границы. Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа обвинил Израиль в попытке посеять раскол и заявил, что защита друзской общины остаётся приоритетом. По данным правозащитников из SOHR, с начала конфликта в Эс-Сувейде погибли около 350 человек с обеих сторон.