Администрация президента США Дональда Трампа подготовила план восстановления сектора Газа, предполагающий передачу анклава под протекторат Вашингтона минимум на десять лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Согласно проекту, разработанному американской стороной, создаётся специальный трастовый фонд GREAT Trust. Его цель - реконструкция, экономическое развитие и преобразование территории.

По информации Washington Post, США не собираются напрямую вкладывать государственные средства, а рассчитывают привлечь не менее 100 млрд долларов частных инвестиций. При этом ожидается, что инвесторы смогут получить до четырёхкратной прибыли.

Особенно спорным пунктом плана стало положение о "временном перемещении" более чем двух миллионов жителей анклава. Владельцам земли якобы предложат "цифровые активы", которые можно будет обменять на недвижимость в других местах или квартиры в будущих "умных городах", запланированных на территории Газы. Также жителям предусматривается единовременная выплата в размере 5 тысяч долларов и субсидии.