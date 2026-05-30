США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
Судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств.
Сегодня 2026, 10:13
Фото: Pixabay.com
Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в восточной части Тихого океана.
Об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Согласно информации, в результате атаки были убиты три наркоторговца.
"По указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 29 мая нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной части Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в сообщении.
В ходе операции никто из военнослужащих США не пострадал, уточнили в SOUTHCOM.
