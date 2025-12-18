Вооружённые силы США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с "наркотеррористами", передает BAQ.KZ со ссылкой на Южное командование вооружённых сил США.

В результате атаки погибли четыре человека.

В командовании заявили, что перед нанесением удара были получены разведывательные данные, подтверждающие причастность судна к незаконной деятельности. По информации американской стороны, судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и использовалось для операций, связанных с торговлей наркотиками.

"Разведданные подтвердили, что судно проходило по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по торговле наркотиками. Всего было убито четыре мужчины-наркотеррориста", — говорится в официальном сообщении Южного командования, опубликованном в социальной сети X.

Дополнительные детали о типе судна, гражданстве погибших и характере применённых средств не уточняются. В командовании отметили, что операция проводилась в рамках продолжающихся усилий США по противодействию транснациональным преступным сетям и незаконному обороту наркотиков в регионе.