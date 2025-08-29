США удвоили пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти
Высокие пошлины в первую очередь угрожают малым экспортным компаниям.
Сегодня, 08:15
Фото: Reuters
США ввели новые торговые меры против Индии, удвоив таможенные пошлины на ряд товаров до 50%. Решение, ранее анонсированное президентом Дональдом Трампом, вступило в силу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
В Белом доме заявили, что шаг направлен на давление на Дели, который продолжает закупать российскую нефть на фоне войны в Украине. Ранее действовавшие пошлины в размере 25% были признаны недостаточными.
Под повышение попадают одежда, обувь, мебель, ювелирные изделия и ряд других категорий продукции. По оценкам экспертов, от новых ограничений сильнее всего пострадают малые экспортные компании, а также около двух миллионов индийских работников, занятых в этих отраслях.