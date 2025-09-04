Американские военные взорвали катер венесуэльской банды Tren de Aragua, официально признанной в США террористической организацией, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным Белого дома, на борту находились 11 "наркотеррористов", которые пытались доставить партию наркотиков в США.

Президент Дональд Трамп заявил, что операция должна стать "предупреждением всем, кто попытается везти наркотики в Америку". Видео удара опубликовано в соцсетях Белого дома, а сам Трамп назвал атаку началом решающей кампании против венесуэльских картелей.

В Каракасе ответили мобилизацией: Николас Мадуро объявил "величайшую угрозу за последние 100 лет" и привёл в готовность миллионы ополченцев, обвинив Вашингтон в подготовке вторжения. Тем временем США повысили вознаграждение за поимку венесуэльского лидера до 50 миллионов долларов — рекордной суммы в американской практике. В окружении Трампа заявили, что "террористическое правление Мадуро подходит к концу".