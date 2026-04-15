Ситуация вокруг Ормузского пролива, одного из самых важных морских маршрутов для мировой нефти, резко обострилась. США заявляют, что усиливают давление на Иран, чтобы добиться открытия пролива и стабилизации судоходства, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что американские военные начали ограничивать работу иранских портов. Это, по их словам, делается для того, чтобы вынудить Тегеран изменить позицию и согласиться на условия Вашингтона по прекращению продолжающегося конфликта.

Из-за обострения ситуации количество судов, проходящих через пролив, заметно снизилось — если раньше это было более 100 кораблей в день, то сейчас примерно около 40. Некоторые танкеры, приближавшиеся к зоне пролива, даже были вынуждены изменить курс.

Британское Управление морских торговых операций заявило, что ограничения затронули всю прибрежную зону Iran, включая порты и энергетическую инфраструктуру. При этом транзит через сам пролив для международных судов формально остаётся открытым, но осложнён из-за военного присутствия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут терпеть попытки давления со стороны Тегерана.

«Мы не можем позволить им шантажировать или вымогать у мира деньги, потому что именно этим они и занимаются», – подчеркнул он.

Он также добавил, что контакты между сторонами продолжаются.

«Я могу сказать, что нам звонили с другой стороны», – сообщил глава Америки.

И отметил, что иранская сторона хочет заключить сделку.

Тем временем Иран предупреждает: если давление на его порты продолжится, Тегеран готов ответить, и тогда безопасность судоходства в регионе может оказаться под угрозой.

По данным источников, переговоры между США и Ираном всё ещё продолжаются при посредничестве третьих стран, обсуждается возможность новых встреч.