США усиливают давление на Иран
Это делается для того, чтобы вынудить Тегеран изменить позицию.
Ситуация вокруг Ормузского пролива, одного из самых важных морских маршрутов для мировой нефти, резко обострилась. США заявляют, что усиливают давление на Иран, чтобы добиться открытия пролива и стабилизации судоходства, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Сообщается, что американские военные начали ограничивать работу иранских портов. Это, по их словам, делается для того, чтобы вынудить Тегеран изменить позицию и согласиться на условия Вашингтона по прекращению продолжающегося конфликта.
Из-за обострения ситуации количество судов, проходящих через пролив, заметно снизилось — если раньше это было более 100 кораблей в день, то сейчас примерно около 40. Некоторые танкеры, приближавшиеся к зоне пролива, даже были вынуждены изменить курс.
Британское Управление морских торговых операций заявило, что ограничения затронули всю прибрежную зону Iran, включая порты и энергетическую инфраструктуру. При этом транзит через сам пролив для международных судов формально остаётся открытым, но осложнён из-за военного присутствия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут терпеть попытки давления со стороны Тегерана.
«Мы не можем позволить им шантажировать или вымогать у мира деньги, потому что именно этим они и занимаются», – подчеркнул он.
Он также добавил, что контакты между сторонами продолжаются.
«Я могу сказать, что нам звонили с другой стороны», – сообщил глава Америки.
И отметил, что иранская сторона хочет заключить сделку.
Тем временем Иран предупреждает: если давление на его порты продолжится, Тегеран готов ответить, и тогда безопасность судоходства в регионе может оказаться под угрозой.
По данным источников, переговоры между США и Ираном всё ещё продолжаются при посредничестве третьих стран, обсуждается возможность новых встреч.
