США, Великобритания и Австралия запустили проект нового поколения подводных беспилотников

США, Великобритания и Австралия объявили о совместной разработке нового поколения подводных беспилотников, которые будут использоваться для охраны подводных кабелей связи, трубопроводов и выполнения военных задач. Проект реализуется в рамках оборонного партнерства AUKUS.

О запуске программы министры обороны трех стран сообщили на международном форуме по безопасности в Сингапуре. По их словам, первые беспилотные подводные аппараты могут быть готовы уже в следующем году.

Общий бюджет инициативы не раскрывается. При этом министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон направит на разработку около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Новые аппараты получат современные системы наблюдения, разведки и связи, а также смогут выполнять ударные и логистические функции. Разработчики планируют оснастить дроны передовыми датчиками и специализированным оборудованием для работы на большой глубине.

По словам представителей оборонных ведомств, одной из главных задач проекта станет защита подводной инфраструктуры, которая играет ключевую роль в функционировании мировой экономики. Речь идет о кабелях связи и трубопроводах, через которые проходит значительная часть международного трафика и поставок ресурсов.

Проект стал первой крупной инициативой в рамках второго направления альянса AUKUS, известного как Pillar Two. Эта программа предусматривает совместное развитие перспективных технологий, включая искусственный интеллект, подводную робототехнику и гиперзвуковые системы.

Созданный в 2021 году альянс AUKUS объединяет США, Великобританию и Австралию в сфере обороны и безопасности. Одной из его основных целей считается укрепление военного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей конкуренции между мировыми державами.

Заявление о разработке подводных беспилотников прозвучало на фоне обсуждений угроз подводной инфраструктуре. Ранее британские власти обвиняли Россию в проведении скрытых операций вблизи кабелей связи и трубопроводов в Северной Атлантике. Москва отвергает подобные обвинения.

Одновременно в различных регионах мира неоднократно возникали подозрения в причастности китайских судов к инцидентам с повреждением подводных кабелей. Подобные случаи фиксировались в районе Тайваня, а также в европейских водах, включая Балтийское море.

Несмотря на это, представители США, Великобритании и Австралии не стали напрямую связывать новый проект с противодействием России или Китаю. Министры обороны также воздержались от комментариев о том, насколько быстро продвигаются другие ключевые программы в рамках AUKUS.