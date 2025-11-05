США ввели санкции против криптосети, связанной с финансированием программ КНДР
Под санкции попали лица и компании, действующие на территории Китая и России.
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против восьми физических лиц и двух организаций, участвующих в киберпреступлениях и схемах отмывания денег в интересах Северной Кореи, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, фигуранты санкционного списка занимались отмыванием криптовалюты, использовавшейся для финансирования ядерной и ракетной программ КНДР.
Под санкции попали лица и компании, действующие на территории Китая и России, связанные с операциями на сумму более 3 млрд долларов, похищенных в результате кибератак северокорейских хакеров. Среди них — банкиры Чан Кук Чоль и Хо Чон Сон, которые, по данным США, управляли средствами, включая 5,3 млн долларов в криптовалюте, от имени северокорейского First Credit Bank.
Кроме того, в санкционный список включены First Credit Bank, Korea Mangyongdae Computer Technology Company, Ryujong Credit Bank и другие структуры, предположительно вовлеченные в незаконные финансовые операции.
"Генерируя доходы для разработки оружия Пхеньяна, эти лица напрямую угрожают безопасности США и всего мира. Министерство финансов продолжит преследовать посредников и пособников, стоящих за этими схемами, чтобы перекрыть незаконные потоки доходов КНДР", — заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли.
