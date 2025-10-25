Министерство финансов США включило в санкционный список президента Колумбии Густаво Петро, его супругу, сына и советника, передает BAQ.KZ cо ссылкой на The Insider. В ведомстве заявили, что меры введены "в рамках борьбы с наркоторговлей".

По данным Вашингтона, с приходом Петро к власти производство кокаина в Колумбии достигло рекордных уровней, а наркокартели "получили свободу действий под прикрытием программы “тотального мира”". Министр финансов США Скотт Бессент обвинил президента Колумбии в том, что он "позволил наркокартелям процветать" и пообещал "решительные меры для защиты американцев".

Кроме того, Минфин США утверждает, что Петро разгласил конфиденциальные данные, связанные с международными расследованиями по отмыванию денег, из-за чего Колумбия была отстранена от участия в Egmont Group. Вашингтон также связывает колумбийского лидера с режимом Николаса Мадуро и венесуэльским картелем Cartel de Los Soles.