США вводят 25-процентные пошлины на импорт грузовиков
В стране намерены ввести новые торговые ограничения на импорт транспортной техники.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на среднетоннажные и тяжёлые грузовики, импортируемые в страну, передаёт BAQ.KZ.
"С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжёлые грузовики, поступающие в США из-за рубежа, будет установлен тариф в размере 25%. Благодарю за внимание к этому вопросу!" — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
Ранее, 29 сентября, Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" в отношении стран, которые не размещают мебельное производство на территории США. В тот же день президент анонсировал введение 100-процентных тарифов на зарубежную кинопродукцию, подчеркнув, что американская киноиндустрия была "украдена другими странами, как конфета у ребёнка", и подобные меры должны восстановить справедливость в отрасли.
Самое читаемое
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- Путин пригрозил США разрывом отношений из-за поставок ракет Tomahawk Украине