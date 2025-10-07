Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на среднетоннажные и тяжёлые грузовики, импортируемые в страну, передаёт BAQ.KZ.

"С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжёлые грузовики, поступающие в США из-за рубежа, будет установлен тариф в размере 25%. Благодарю за внимание к этому вопросу!" — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Ранее, 29 сентября, Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" в отношении стран, которые не размещают мебельное производство на территории США. В тот же день президент анонсировал введение 100-процентных тарифов на зарубежную кинопродукцию, подчеркнув, что американская киноиндустрия была "украдена другими странами, как конфета у ребёнка", и подобные меры должны восстановить справедливость в отрасли.