Президент США Дональд Трамп заявил, что в военном плане США уже полностью выиграли войну с Ираном, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

«Ну, мы уже выиграли войну. В военном плане мы полностью выиграли войну», — сказал он.

Трамп добавил, что Иран решил передать США 10 танкеров с нефтью. Ранее речь шла о восьми судах.

«Подарок, о котором я на днях упоминал. Потом они прибавили еще два. В действительности их число стало 10», — пояснил президент.

Он также сообщил, что приостановил удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней. По его словам, Иран просил всего семь дней.