США выиграли войну с Ираном — заявил Дональд Трамп
Удары по энергетической инфраструктуре Ирана приостановлены на 10 дней.
Сегодня 2026, 07:51
175Фото: ИИ/BAQ.kz
Президент США Дональд Трамп заявил, что в военном плане США уже полностью выиграли войну с Ираном, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
«Ну, мы уже выиграли войну. В военном плане мы полностью выиграли войну», — сказал он.
Трамп добавил, что Иран решил передать США 10 танкеров с нефтью. Ранее речь шла о восьми судах.
«Подарок, о котором я на днях упоминал. Потом они прибавили еще два. В действительности их число стало 10», — пояснил президент.
Он также сообщил, что приостановил удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней. По его словам, Иран просил всего семь дней.
Самое читаемое
- Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
- Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
- В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
- Кадровые изменения: в ДП Алматы назначен новый замначальника
- Иран назвал условия прекращения войны с США