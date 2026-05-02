США заявили о завершении войны с Ираном
Сегодня 2026, 02:10
103Фото: Pixabay.com
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении военной операции против Ирана. Об этом говорится в обращении президента США Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, передает BAQ.KZ со ссылкдй на Report.
"Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, завершены", - отмечается в документе.
Аналогичное письмо американский лидер направил Чаку Грассли, председательствующему в Сенате в отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно Конституции США, вице-президент является председателем верхней палаты Конгресса.
В обращении к руководству Сената и Палаты представителей Трамп также напомнил, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
"Впоследствии режим прекращения огня был продлен. С 7 апреля 2026 года американские и иранские силы не открывали огонь друг по другу", - говорится в письме.