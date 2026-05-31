США заявили об ударе по судну, пытавшемуся прорвать морскую блокаду Ирана

Вооружённые силы США сообщили о перехвате и нанесении удара по торговому судну, которое, по их данным, пыталось нарушить морскую блокаду и пройти в иранский порт. Инцидент произошёл в районе Ормузского и Оманского проливов на фоне продолжающейся напряжённости в регионе.

По информации Центрального командования США (CENTCOM), сухогруз Lian Star, ходящий под флагом Гамбии, в течение ночи проигнорировал более 20 предупреждений американских военных. Несмотря на требования изменить курс, судно продолжило движение в сторону иранских вод.

В результате, как заявили в американском командовании, по машинному отделению судна был нанесён ракетный удар, чтобы остановить его продвижение. При этом уточняется, что на борт корабля американские военные пока не поднимались, а само судно в настоящее время остаётся в дрейфе в районе Оманского залива.

Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в регионе и сообщений о возобновлении боевых действий, несмотря на ранее достигнутое, но хрупкое перемирие, действовавшее с начала апреля. Международное сообщество продолжает следить за попытками дипломатического урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана.

По данным американских военных, за последнее время было зафиксировано шесть случаев попыток судов прорвать установленную блокаду, при этом только одному из них позволили продолжить путь. Ещё более сотни торговых судов были перенаправлены в обход опасной зоны.

Морская блокада, по заявлениям Вашингтона, была введена в апреле как ответ на эскалацию конфликта и фактическое ограничение судоходства со стороны Ирана. США утверждают, что меры направлены на усиление давления на иранскую экономику и ограничение экспортных возможностей страны.