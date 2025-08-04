Ссора из-за мобильной игры довела подростка до суицида в Таразе
Угроза рассказать матери обернулась бедой.
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В Таразе 15-летний подросток был найден повешенным во дворе собственного дома, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области подтвердили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК — "Доведение до самоубийства". Ведётся следствие.
Другие детали пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
По информации издания HALYQSTAN, трагедия произошла после бытовой ссоры с младшей сестрой, связанной с мобильной игрой.
Инцидент случился в неполной семье: мать подростка не работает, отец проживает отдельно после развода. Юноша был старшим из четырёх детей. В день трагедии между ним и младшей сестрой возник конфликт. По словам очевидцев, мальчик ударил девочку, после чего она пригрозила пожаловаться матери. Спустя время именно она обнаружила его тело на дереве во дворе и вызвала скорую помощь.
Существует версия о том, что подросток не планировал суицид, а лишь пытался запугать сестру. Однако ситуация обернулась трагедией.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области подтвердили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК — "Доведение до самоубийства". Ведётся следствие.
Другие детали пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
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