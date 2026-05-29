Стакан воды за 7 евро: почему в Европе по-разному относятся к бесплатной воде в ресторанах

Можно ли прийти в ресторан и просто попросить стакан воды из-под крана и получить его бесплатно? В Европе ответ на этот вопрос зависит не от здравого смысла, а от страны, где вы находитесь.

Недавнее решение Кассационного суда Италии снова подняло эту тему и показало, что единого правила в Европе не существует.

Италия: вода – не обязанность ресторана

История началась вполне буднично, но дошла до высшего суда страны.

Туристка отдыхала в дорогом пятизвёздочном отеле в итальянских Доломитах. Она заплатила за отдых более 5 700 евро, но заметила неприятную деталь: во время ужинов ей не давали бесплатную воду из-под крана.

Вместо этого предлагали только бутилированную воду – по 7 евро за бутылку. Женщина попыталась решить вопрос мирно и даже предлагала платить небольшую фиксированную сумму за водопроводную воду, но отель отказался.

Дело дошло до суда, однако итог оказался не в пользу туристки. Суд постановил: в Италии нет закона, который обязывает рестораны или отели бесплатно подавать воду из-под крана. Это – их право, но не обязанность.

Испания и Португалия

Совсем другая ситуация в странах Пиренейского полуострова.

В Испании с 2022 года действует закон: в любом заведении общественного питания клиенту обязаны бесплатно предложить воду из-под крана. Это часть политики по защите потребителей и снижению использования пластиковых бутылок.

В Португалии подход ещё строже: там рестораны не имеют права брать деньги за обычную водопроводную воду. Если клиент попросил стакан воды – ему должны его принести бесплатно.

Франция

Во Франции нет строгого закона, но есть устоявшаяся практика.

Если вы заказываете еду, ресторан обычно обязан принести кувшин воды из-под крана – бесплатно. Это считается частью культуры обслуживания и воспринимается как норма.

Но важно: это правило работает именно при заказе еды. Просто зайти «на воду» и требовать бесплатный стакан уже не получится.

Великобритания

В Великобритании правило связано с алкоголем. Если заведение продаёт спиртные напитки, оно обязано по запросу клиента бесплатно предоставить воду из-под крана.

В остальных случаях это остаётся на усмотрение заведения.

Германия, Бельгия, Нидерланды

В ряде стран Европы вода в ресторане считается обычным товаром.

В Германии, Бельгии и Нидерландах за стакан воды часто приходится платить — иногда даже дороже, чем за газировку или пиво. Бесплатной обязанности у заведений нет.

Почему так по-разному?

На первый взгляд может показаться странным: в одной стране вода – бесплатная часть сервиса, в другой – платный продукт.

Причина проста: разные подходы к защите прав потребителей, традициям обслуживания и экологической политике. Где-то делают акцент на удобстве и базовых правах человека, а где-то – на свободе бизнеса.

Итог

Европа так и не пришла к единому стандарту. Поэтому путешественники часто удивляются: в одном ресторане им принесут воду бесплатно, а в другом – предложат заплатить как за полноценный напиток.

Как показал итальянский суд, даже простой стакан воды может стать предметом серьёзного юридического спора.