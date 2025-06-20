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QAZCONTENT OPEN 2025: стал известен список участников шахматного турнира

Сегодня, 12:25
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pexels.com Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: pexels.com

21 июня в столице пройдет шахматный блиц-турнир QAZCONTENT OPEN 2025. В соревнованиях примут участие 40 человек, передаёт BAQ.KZ.

Среди зарегистрированных участников – журналисты из различных сфер медиа, а также известные казахстанские блогеры.

Турнир организован АО "Qazcontent" совместно с Казахстанской федерацией шахмат и Фондом устойчивого развития образования.

Ожидается, что мероприятие станет одним из ключевых событий для профессионального медиасообщества страны.

Регистрация участников завершена, а подробности турнира доступны по ссылке.

1.       

Федоров Яков

блогер

2.       

Тимур Айтмұханбет

Азаттық Радиосы

3.       

Салыкбаев Нурлан Азанбаевич

АО РТРК Казахстан

4.       

Данияр Сейсенбаев

"Хабар" агенттігі, "Хабар" телеарнасы

5.       

Omarov Rustem

El.kz

6.       

Абдрахманов Еркебулан Ермекулы

"ЭРА" ЖШС (Жетінші арна)

7.       

Хван Всеволод Радионович

SADAQ MEDIA

8.       

Сағыныш Ансабаев

Қазмедиа Орталағы

9.       

Муканов Бауыржан

Zakon.kz

10.    

Бауыржан Қарағызұлы

Bastau Media

11.    

Бельжанов Берик Жумабаевич

ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР"

12.    

Кырыкбаев Талгат Ешенович

ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР"

13.    

Кожемжаров Алмас Кайратович

“Семізбай-U” ЖШС

14.    

Дюсенбаев Санат

Qazaqstan TV

15.    

Бегалимов Ильяс Аблаевич

АО Агентство Хабар

16.    

Рим Радмир

АО "РТРК "Казахстан"

17.    

Тоқтарәлі Таңжарық

"Түркістан" газеті

18.    

Чингиз Майсеитов

BAQ.KZ

19.    

Асауов Даулеткалый Сейткалиевич

 Jana bastau газетi

20.    

Азамат Сыздыкбаев

Тенгриньюс

21.    

Раманкулова Гүлжан Абдукаримқызы

Baq.kz

22.    

Ернар Ибраев

ТОО Ертис Медиа

23.    

Нұржауған Мұқанова

National Geographic Qazaqstan

24.    

Хван Сергей

Блогер

25.    

Мерей Ермұханов

kerekinfo.kz

26.    

Асылбек Түйетаев

“Еркін ой” газеті. Шымкент

27.    

Мирас Қайратұлы

Atameken business

28.    

Тілек Әбдірақымов

“Деловой Казахстан” газеті

29.    

Қасымбек Айбек Бекболатұлы

Медиа центр ОВД РК, Газета “Литер”

30       

Наурызбек Сарша

ТҮРКІСТАН ГАЗЕТІ

31      

Турешов Жанболат Аскарович

ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"

32       

Балтабек Түйетаев

“Еркін ой” газеті

33       

Асылбек Түйетаев

Q-content.kz, Postinfo.kz сайттарының редакторы, “Еркін ой” газетінің жауапты хатшысы

34    

ЕЛЕУОВ ТЛЕУЛЕС ЕРТЛЕУОВИЧ

АО "РТРК "Казахстан"

35    

Мағжан Молдахмет

Freedom broker

36     

Өмірбек Абылайхан Бергенұлы

Ақпарат комитеті

37      

Дәурен Дариябек

SADAQ media

38      

Тушкенова Ләззат Жандарқызы

АО РТРК “Қазақстан”

39   

Ерлан Сакенов

блогер

40    

Ермұхамед Маулен

спорт журналисті

Желаем всем участникам удачной игры и хорошего настроения!  

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