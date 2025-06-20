QAZCONTENT OPEN 2025: стал известен список участников шахматного турнира
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21 июня в столице пройдет шахматный блиц-турнир QAZCONTENT OPEN 2025. В соревнованиях примут участие 40 человек, передаёт BAQ.KZ.
Среди зарегистрированных участников – журналисты из различных сфер медиа, а также известные казахстанские блогеры.
Турнир организован АО "Qazcontent" совместно с Казахстанской федерацией шахмат и Фондом устойчивого развития образования.
Ожидается, что мероприятие станет одним из ключевых событий для профессионального медиасообщества страны.
Регистрация участников завершена, а подробности турнира доступны по ссылке.
|
1.
|
Федоров Яков
|
блогер
|
2.
|
Тимур Айтмұханбет
|
Азаттық Радиосы
|
3.
|
Салыкбаев Нурлан Азанбаевич
|
АО РТРК Казахстан
|
4.
|
Данияр Сейсенбаев
|
"Хабар" агенттігі, "Хабар" телеарнасы
|
5.
|
Omarov Rustem
|
6.
|
Абдрахманов Еркебулан Ермекулы
|
"ЭРА" ЖШС (Жетінші арна)
|
7.
|
Хван Всеволод Радионович
|
SADAQ MEDIA
|
8.
|
Сағыныш Ансабаев
|
Қазмедиа Орталағы
|
9.
|
Муканов Бауыржан
|
10.
|
Бауыржан Қарағызұлы
|
Bastau Media
|
11.
|
Бельжанов Берик Жумабаевич
|
ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР"
|
12.
|
Кырыкбаев Талгат Ешенович
|
ТОО "АЙҚЫН-ЛИТЕР"
|
13.
|
Кожемжаров Алмас Кайратович
|
“Семізбай-U” ЖШС
|
14.
|
Дюсенбаев Санат
|
Qazaqstan TV
|
15.
|
Бегалимов Ильяс Аблаевич
|
АО Агентство Хабар
|
16.
|
Рим Радмир
|
АО "РТРК "Казахстан"
|
17.
|
Тоқтарәлі Таңжарық
|
"Түркістан" газеті
|
18.
|
Чингиз Майсеитов
|
19.
|
Асауов Даулеткалый Сейткалиевич
|
Jana bastau газетi
|
20.
|
Азамат Сыздыкбаев
|
Тенгриньюс
|
21.
|
Раманкулова Гүлжан Абдукаримқызы
|
22.
|
Ернар Ибраев
|
ТОО Ертис Медиа
|
23.
|
Нұржауған Мұқанова
|
National Geographic Qazaqstan
|
24.
|
Хван Сергей
|
Блогер
|
25.
|
Мерей Ермұханов
|
26.
|
Асылбек Түйетаев
|
“Еркін ой” газеті. Шымкент
|
27.
|
Мирас Қайратұлы
|
Atameken business
|
28.
|
Тілек Әбдірақымов
|
“Деловой Казахстан” газеті
|
29.
|
Қасымбек Айбек Бекболатұлы
|
Медиа центр ОВД РК, Газета “Литер”
|
30
|
Наурызбек Сарша
|
ТҮРКІСТАН ГАЗЕТІ
|
31
|
Турешов Жанболат Аскарович
|
ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"
|
32
|
Балтабек Түйетаев
|
“Еркін ой” газеті
|
33
|
Асылбек Түйетаев
|
Q-content.kz, Postinfo.kz сайттарының редакторы, “Еркін ой” газетінің жауапты хатшысы
|
34
|
ЕЛЕУОВ ТЛЕУЛЕС ЕРТЛЕУОВИЧ
|
АО "РТРК "Казахстан"
|
35
|
Мағжан Молдахмет
|
Freedom broker
|
36
|
Өмірбек Абылайхан Бергенұлы
|
Ақпарат комитеті
|
37
|
Дәурен Дариябек
|
SADAQ media
|
38
|
Тушкенова Ләззат Жандарқызы
|
АО РТРК “Қазақстан”
|
39
|
Ерлан Сакенов
|
блогер
|
40
|
Ермұхамед Маулен
|
спорт журналисті
Желаем всем участникам удачной игры и хорошего настроения!