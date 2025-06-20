21 июня в столице пройдет шахматный блиц-турнир QAZCONTENT OPEN 2025. В соревнованиях примут участие 40 человек, передаёт BAQ.KZ.

Среди зарегистрированных участников – журналисты из различных сфер медиа, а также известные казахстанские блогеры.

Турнир организован АО "Qazcontent" совместно с Казахстанской федерацией шахмат и Фондом устойчивого развития образования.

Ожидается, что мероприятие станет одним из ключевых событий для профессионального медиасообщества страны.

Регистрация участников завершена, а подробности турнира доступны по ссылке.