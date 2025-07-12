Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Уимблдона-2025. В финальном матче она уверенно обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0, передает

Встреча продолжалась менее часа и завершилась без шансов для Анисимовой. Польская спортсменка доминировала на протяжении всего матча, не отдав сопернице ни одного гейма.

Для Швентек этот титул стал шестым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее она также выигрывала Итоговый турнир WTA (2023) и является обладательницей 22 титулов WTA.

Анисимова впервые в карьере дошла до финала турнира серии Grand Slam. В полуфинале она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4). Швентек на стадии 1/2 финала уверенно прошла швейцарку Белинду Бенчич - 6:2, 6:0.