Стали известны даты проведения августовского ЕНТ

С 25 июля абитуриенты смогут подать заявления для участия в августовском Едином национальном тестировании.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, прием документов продлится до 5 августа включительно.

Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO.kz. Само тестирование пройдет с 10 по 15 августа.

Кто сможет пройти августовское ЕНТ

Августовское ЕНТ предназначено для абитуриентов, которые планируют поступление в вузы на платной основе.

Пройти тестирование повторно смогут участники, которые ранее не набрали необходимый пороговый балл. Также абитуриенты, уже сдававшие ЕНТ, смогут изменить комбинацию профильных предметов при подаче заявления.

Участники самостоятельно выбирают пункт проведения тестирования, дату и время сдачи экзамена.

Кто может участвовать?

В августовском ЕНТ смогут принять участие:

выпускники школ и колледжей текущего и прошлых лет;

кандасы;

выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом;

студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки;

студенты, переводящиеся с других образовательных программ на педагогические направления;

лица, зачисленные в вузы на платной основе, но не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году.

Правила для выпускников колледжей

Выпускники колледжей, которые хотят продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования.

В этом случае прием осуществляется приемными комиссиями самих вузов.