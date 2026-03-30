В Улан-Баторе прошла жеребьевка чемпионата Азии по боксу, и определились первые соперники казахстанских спортсменов, передает BAQ.kz.

В мужских весовых категориях Санжар Ташкенбай встретится с победителем боя Баглан Ергешов (Кыргызстан) – Вишванат Суреш (Индия). Махмуд Сабырхан выйдет на ринг с победителем поединка Махди Альмасалех (Иордания) – Шахзод Музафаров (Узбекистан). Оразбек Асылкулов сразится с Полем Басконом (Филиппины), а Ертуган Зейнуллинов – с Ю Линь (Тайбэй). Торехан Сабырхан встретит победителя боя Ким Юн Су (Южная Корея) – Шамшер Саидов (Таджикистан). Сабыржан Акалыков выйдет против Яги Талга (Япония). Ерасыл Жакпеков сразится с победителем поединка Сагын Сатыбалды (Кыргызстан) – Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан), а Нурбек Оралбай – с победителем боя Барлаахан Дору (Монголия) – Мохаммад Сулейман (Иордания). Сагындык Тогамбай встретит Хань Сюэчжень (Китай), а Айбек Оралбай – победителя поединка Бекнур Хали (Монголия) – Арман Маханов (Узбекистан).

В женских категориях Айгерим Саттыбаева выйдет против Сабины Бобокуловой (Узбекистан), Жазира Оракбаева – против Кум Бьель Ан (Северная Корея), а Элина Базарова – с Прити (Индия). Улжан Сарсенбек встретится с победительницей боя Панрави Руенрос (Таиланд) – Хюен Чан Нгуен (Вьетнам). Римма Волосенко сразится с Прия (Индия), Лаура Есенкельды – с Боро Анкушита (Индия), а Бахыт Сейдиш – с победительницей поединка Суджин Сон (Южная Корея) – Алимире Абудурейиму (Китай). Валентина Хальзова выйдет против Суен Сон (Южная Корея), Надежда Рябец – с Пуджа Рани (Индия), а Дина Исламбекова – против Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет с 30 марта по 10 апреля.