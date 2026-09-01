Стали известны победители чемпионата Казахстана по дзюдо

В Уральске завершились индивидуальные соревнования чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. Одним из победителей турнира стал представитель Астаны Мади Амангельды, передает BAQ.KZ.

Столичный спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма. По итогам соревнований он занял первое место и завоевал золотую медаль чемпионата страны.

Серебро в этой весовой категории досталось Аскару Наркулову из Мангистауской области. Бронзовыми призерами стали Ерзат Аргынов из области Абай и Азат Кумисбай из Мангистауской области.

Всего в чемпионате Казахстана принимают участие около 600 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей страны. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Жайық Арена».

По итогам индивидуальной части турнира определились чемпионы Казахстана в семи весовых категориях среди мужчин и семи – среди женщин.

Среди мужчин золотые медали также завоевали Нурдаулет Мейрамбеков в весе до 60 кг, Ердаулет Бозжа – до 66 кг, Данияр Шамшаев – до 73 кг, Нуржан Бисенов – до 90 кг, Аскар Биржанов – до 100 кг и Санжар Жабборов – свыше 100 кг.

У женщин чемпионками страны стали Галия Тынбаева в категории до 48 кг, Аружан Ережепова – до 52 кг, Бакыт Кусакбаева – до 57 кг, Самалай Ергалиева – до 63 кг, Молдир Нарынова – до 70 кг, Екатерина Токарева – до 78 кг и Назгуль Маратова – свыше 78 кг.

Сегодня, 1 сентября, чемпионат Казахстана завершится смешанными командными соревнованиями.