Стало известно имя Первого заместителя Премьер-Министра Казахстана

Нурлыбек Налибаев продолжит работу в Правительстве в должности первого заместителя Премьер-Министра Казахстана. Указ о его назначении подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Кандидатура Налибаева предварительно прошла предусмотренную процедуру согласования в Курултае. Ее рассмотрел Комитет по региональному и инфраструктурному развитию, который поддержал его назначение на пост первого вице-премьера.

Налибаев сохранил должность, которую занимает с мая 2026 года.

Что известно о Нурлыбеке Налибаеве

Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года в Кызылординской области. По образованию экономист-менеджер и юрист. Окончил Казахский государственный аграрный университет и Казахский гуманитарный юридический университет.

Значительная часть его карьеры связана с Кызылординской областью. В разные годы Налибаев работал заместителем и первым заместителем акима Кызылорды, руководил аппаратом акима области, был акимом Шиелийского района.

С 2013 по 2021 год возглавлял Кызылорду. Затем работал заведующим Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра.

В апреле 2022 года Налибаев был назначен акимом Кызылординской области и руководил регионом до мая 2026 года. После этого перешел на работу в Правительство на должность первого заместителя Премьер-Министра.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и «Барыс» III степени.