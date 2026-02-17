Минимальная пенсия в Казахстане в ближайшие пять лет увеличится почти на 17 тысяч тенге. Такие данные содержатся в прогнозе социальных показателей Министерства труда и социальной защиты населения РК на 2026–2030 годы, передает BAQ.kz.

Согласно документу министерства, уже в 2026 году минимальная пенсия составит 69 049 тенге. В последующие годы её размер будет ежегодно расти: до 73 538 тенге в 2027 году, 77 951 тенге в 2028 году и 81 849 тенге в 2029 году. К 2030 году минимальная пенсия достигнет 85 942 тенге. Таким образом, общий рост за пять лет составит 16 893 тенге, или около 24 процентов.

Одновременно увеличится и минимальный размер базовой пенсионной выплаты. Если в 2026 году он составит 35 596 тенге, то к 2030 году вырастет до 44 303 тенге. Повышение будет происходить поэтапно каждый год.

Рост пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, который используется при расчёте социальных выплат. По прогнозу, он вырастет с 50 851 тенге в 2026 году до 63 289 тенге в 2030 году.

При этом минимальная заработная плата в прогнозе на 2026–2030 годы останется без изменений и составит 85 000 тенге.

Отметим, что данные показатели ежегодно утверждаются законом о республиканском бюджете и могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации.