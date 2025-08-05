Поставки авиационного топлива для ключевых государственных структур Казахстана будут централизованы. В соответствии с последними поправками в законодательство, единым оператором по обеспечению силовых и специальных органов страны назначено "КазМунайГаз-Аэро", передает BAQ.KZ.

Соответствующие изменения внесены в Закон "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" в рамках Закона №196-VIII от 24 июня 2025 года. В расширенный перечень получателей топлива через единого оператора теперь включены Авиационная служба и Пограничная академия КНБ РК, авиация уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, а также Управление делами Президента.

"КазМунайГаз-Аэро" — дочерняя компания национальной нефтегазовой корпорации "КазМунайГаз", созданная в 2014 году. Она занимается прямой заправкой воздушных судов "в крыло" в казахстанских аэропортах и управляет объёмами авиатоплива, поступающими из ресурсов КМГ.

Кроме того, постановлением Правительства от 13 июня 2025 года компании до 31 декабря 2029 года предоставлено право на осуществление оптовой и розничной торговли авиатопливом. Это решение принято в рамках пятилетней Дорожной карты по развитию КМГ-Аэро и согласовано с Министерством энергетики, антимонопольным органом, Министерством транспорта и самой нацкомпанией.

Также Министерство энергетики разработало поправки в Предпринимательский кодекс, которые позволят субъектам специального права, в том числе КМГ-Аэро, реализовывать продукцию третьим лицам для выполнения инвестиционных обязательств. Документ направлен в Мажилис на рассмотрение.

Таким образом, до конца 2029 года КМГ-Аэро будет обеспечивать авиатопливом ключевые органы госбезопасности и обороны, а также других специальных контрагентов, входящих в утверждённый перечень.