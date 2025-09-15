Средняя заработная плата работников сферы образования в Казахстане по итогам второго квартала 2025 года составила 373,8 тыс. тенге. Это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако за этим номинальным ростом скрывается неприятная тенденция: реальный индекс зарплаты составил всего 96,9%, что означает падение покупательной способности на 3,1%. Для сравнения, средняя зарплата по стране — 448,6 тыс. тенге.

Наибольшие доходы среди работников образования получают в Астане — 531,1 тыс. тенге. Это на 42% выше среднего по сектору. Далее в рейтинге идут Алматы (435,3 тыс.) и Мангистауская область (388,6 тыс.). Лишь в шести из двадцати регионов зарплаты в этой сфере превышают средний показатель по республике.

Среди всех категорий самую низкую зарплату получают сотрудники дошкольных учреждений — 229,1 тыс. тенге. Несмотря на годовой рост на 9%, их реальные доходы сократились на 2,1%. В начальной школе ситуация ещё хуже: 290,5 тыс. тенге при реальном снижении почти на 7,5%. В среднем образовании зарплата составила 417,6 тыс., но и здесь покупательная способность упала почти на 5%. Лишь в высшей школе зафиксирован реальный рост — 8,7% при средней зарплате в 475,6 тыс. тенге. У сотрудников вспомогательных образовательных служб зарплата достигла 343,2 тыс. тенге с реальным ростом на 7,3%.

Общее число занятых в сфере образования выросло на 2,5% за год и достигло 1,2 миллиона человек. Больше всего работников в Туркестанской области (148,4 тыс.), Алматы (119,4 тыс.) и Жамбылской области (85,8 тыс.). Меньше всего — в Улытауской области (12,1 тыс.).

При этом, несмотря на положительные сдвиги в численности педагогов, проблемы сохраняются. В секторе дошкольного образования по-прежнему фиксируется значительная очередь. В 2024/2025 учебном году в детсады не попали более 214 тыс. детей. Это меньше, чем год назад (–16,9%), но всё ещё высокий показатель. В 2020/2021 году в очереди числилось 364 тыс. малышей, и с тех пор показатель устойчиво снижается, но до полного охвата пока далеко.

Наибольшие очереди зафиксированы в Алматы (40,7 тыс. детей), Астане (24,6 тыс.) и Кызылординской области (17,4 тыс.). В некоторых регионах ситуация, напротив, ухудшилась. Например, в Шымкенте очередь в детсады выросла в два раза — с 3,8 тыс. до 7,9 тыс. детей. Схожая картина наблюдается в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и ряде других областей.

На уровне общего образования тоже немало вызовов. В стране работает 6,9 тыс. школ, из которых две трети — 4,6 тыс. — вынуждены работать в две смены. В 95 школах дети учатся в три смены. Только 2,2 тыс. школ функционируют в одну смену. Дефицит ученических мест по-прежнему остаётся высоким — 288,5 тыс., почти столько же, сколько и год назад.

Численность учеников в начальной школе снизилась до 1,4 млн человек, в средней — выросла до 1,7 млн, а в старшей — увеличилась на 9% и достигла 385,2 тыс. человек. При этом педагогическая нагрузка остаётся высокой, а дефицит кадров — чувствительным.

Дополнительной нагрузкой на родителей становится рост цен. В августе стоимость образовательных услуг в целом не изменилась по сравнению с июлем, однако с начала года она выросла на 1,7%, за год — на 8,3%, а по сравнению с декабрём 2020 года — на 49,2%. Особенно сильно подорожали услуги среднего профессионального образования (+12,3%), образования для взрослых (+12,9%) и высшего образования (+10,3%).