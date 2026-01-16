Стало известно почему Дональд Трамп отложил военный удар по Ирану
На это повлияли сразу несколько стран.
Израиль и арабские страны убедили Дональда Трампа отложить удар по Ирану, передает BAQ.kz со ссылкой на The New York Times.
Авторы материала, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщают, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа не спешить с возможным военным ударом. Разговор состоялся в среду, на фоне продолжающихся протестов в Иране.
В тот же день Трамп заявил, что, по данным "очень важных источников", иранские власти прекратили убийства демонстрантов и не планируют казни. При этом американский чиновник отметил, что военные варианты, представленные командованием, остаются в силе. А решение будет зависеть от дальнейших действий иранских сил безопасности.
Кроме того, с призывами воздержаться от атаки к Вашингтону также обратились Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет. По словам представителя одной из стран Персидского залива, их высокопоставленные чиновники в последние дни предупреждали США, что удар по Ирану может спровоцировать масштабный региональный конфликт.
