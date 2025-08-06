С 2026 года в Казахстане будет введён обязательный скрининг на сахарный диабет для целевых групп населения. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсембаева на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, речь идёт о нормах, предусмотренных законодательством и направленных на раннее выявление преддиабета и сахарного диабета среди казахстанцев.

"Эти изменения вступят в силу с 2026 года. Скрининг будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Гражданину предоставляется право пройти обследование. Если выставляется диагноз "преддиабет" или "сахарный диабет", пациент берётся под динамическое наблюдение, с ним проводится необходимая разъяснительная работа", – пояснила она.

Сарсембаева подчеркнула, что такие заболевания, как сахарный диабет, напрямую связаны с образом жизни и питанием, поэтому ключевым условием получения помощи является наличие статуса застрахованного.

"При наличии статуса застрахованности пациент получает весь объём медицинской помощи, включая лечение, обследование и лекарственное обеспечение. Если статус отсутствует – человек должен его получить, чтобы доступ к лечению был обеспечен в полном объеме", – добавила спикер.

Она также отметила, что механизмы оказания помощи и лекарственного обеспечения не меняются и останутся в тех же рамках, что и сегодня.