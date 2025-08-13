13 августа 2025 года Starlink запустила услуги спутникового интернета в Казахстане. Теперь жители страны смогут подключаться к высокоскоростной сети, работающей через систему низкоорбитальных спутников компании SpaceX, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ранее, 12 июня 2025 года, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink заключили соглашение, по которому компания обязалась соблюдать местное законодательство при оказании услуг.

"Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдалённых и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении ведомства.

Подробности о тарифах и условиях подключения доступны на официальном сайте SpaceX: starlink.com.