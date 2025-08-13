Starlink запустил спутниковый интернет в Казахстане
Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
13 августа 2025 года Starlink запустила услуги спутникового интернета в Казахстане. Теперь жители страны смогут подключаться к высокоскоростной сети, работающей через систему низкоорбитальных спутников компании SpaceX, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Ранее, 12 июня 2025 года, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink заключили соглашение, по которому компания обязалась соблюдать местное законодательство при оказании услуг.
"Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдалённых и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении ведомства.
Подробности о тарифах и условиях подключения доступны на официальном сайте SpaceX: starlink.com.
Starlink's high-speed, low-latency internet is now available in Kazakhstan! 🛰️🇰🇿❤️ → https://t.co/nHFl3xOM4V pic.twitter.com/2yUlrc5hK3— Starlink (@Starlink) August 13, 2025
