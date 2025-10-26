Из Алматы снова отправился в путь туристский поезд Jibek Joly 6.0, ставший уже традиционным символом осеннего сезона путешествий, передает BAQ.KZ. В этом году маршрут приурочен ко Дню Республики и проходит по историческим местам Великого Шёлкового пути.

С 24 по 30 октября участники поездки преодолеют маршрут Алматы – Туркестан – Отрар – Самарканд – Бухара – Ташкент – Алматы. Проект реализуется при поддержке АО "Қазақстан Темір Жолы", Министерства туризма и спорта РК и Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма", а оператором выступает компания Khan Turan Travel.

Jibek Joly объединяет комфорт железнодорожного путешествия и насыщенную культурную программу. Туристы знакомятся с древними памятниками, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещают Отрар, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, а также принимают участие в мастер-классах и театрализованных шоу. В этом году к проекту присоединились гости из Турции, России, Кыргызстана, Венгрии, Беларуси, Германии и США — интерес к маршруту растёт с каждым годом.

Организаторы отмечают, что проект Jibek Joly помогает укрепить имидж Казахстана как центра исторического и культурного наследия Центральной Азии, а также способствует развитию устойчивого и познавательного туризма.