Старые пластиковые ящики можно обменять на мебель: в Алматы запустили необычный экопроект

Пластиковые отходы могут обрести вторую жизнь — превратиться в скамейки, мебель и даже шахматы. В Алматы горожанам показали, как работает этот принцип, и рассказали, как самим стать участниками проекта «Собери свою мебель».

Акция прошла в Эко-хабе на базе Satbayev University при поддержке акимата Алматы.

Участникам продемонстрировали процесс переработки вторсырья и объяснили условия проекта. В мероприятии приняли участие руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адильбаев, представители завода URBIO и основатель ECO Network и Эко-хабов Евгений Мухамеджанов. Победители акции также поделились своим опытом и получили призы.

Механизм участия прост: жители сдают использованные пластиковые ящики для фруктов в Эко-хабы, после чего сырьё учитывается на цифровой платформе ECO Network. Когда накапливается необходимый объём, его можно обменять на мебель и другие изделия.

Что это работает, уже показывают конкретные примеры. Так, из более чем 120 тысяч пластиковых крышечек, собранных школьниками, изготовили 11 скамеек для парка «Южный». На их производство ушло около 250 килограммов пластика.

С 2024 года в рамках проекта «Добрая крышечка» жители Алматы собрали свыше миллиона крышек. Из переработанного материала также делают шахматы, брелоки, ёлочные игрушки и другие предметы.

Сегодня в городе работают два Эко-хаба ECO Network — на улице Маркова и на базе Satbayev University. Здесь принимают различные виды вторсырья, проводят экологические акции и знакомят горожан с технологиями переработки.