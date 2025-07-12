Статус в ОСМС на год вперёд: как получить медицинскую страховку без долгов и официальной работы
Для этого нужно оплатить взносы за 12 будущих месяцев помесячно.
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В Казахстане изменились правила получения статуса застрахованного в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.KZ. Теперь даже те, кто не работает официально и не имеет текущей страховки, могут получить статус на целый год вперёд — без необходимости погашать долги за прошлые месяцы.
Раньше статус в системе присваивался только при наличии взносов за 12 прошедших месяцев. При отсутствии даже одного платежа из этого периода образовывалась задолженность, которую необходимо было погасить. Сейчас закон об ОСМС позволяет получить статус на год вперед – без необходимости оплачивать задолженность за прошедший год, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Теперь, согласно обновлённому законодательству, достаточно оплатить взносы за 12 будущих месяцев. Но есть важное условие: взносы должны поступать помесячно — по 4250 тенге за каждый месяц. Если внести общую сумму за год одним платежом, система не засчитает взнос, и статус не будет присвоен.
Если статус застрахованного вам необходим уже в текущем месяце, начните отсчет годового периода именно с него. Взносы можно оплатить через кассы и мобильные приложения банков, терминалы оплаты и отделения Казпочты, - говорится в сообщении Минздрава.
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