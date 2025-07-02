Информация о якобы установленной ставке в 100 тысяч тенге за проведение жаназа-намаза в Сарысуском районе Жамбылской области не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.

О заявлении сообщил айтыскер Алик Бекмусаев на своей странице в Threads, указав, что "такая установка поступила сверху". Пост вызвал широкий общественный резонанс.

В ответ на распространённую информацию представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) выступили с официальным комментарием:

"Жаназа-намаз в мечетях района проводится бесплатно, в соответствии с религиозными традициями. Никаких распоряжений о введении платной основы не было. Информация, распространённая в соцсетях, не имеет подтверждений", — заявили в ДУМК.

Главный имам Сарысуского района отметил, что лично пытался связаться с айтыскером, чтобы выяснить детали, однако никаких доказательств со стороны автора заявления представлено не было.

В духовном управлении подчёркивают, что все религиозные обряды проводятся безвозмездно, а подобные слухи подрывают доверие к институтам веры и вызывают ненужную напряжённость в обществе.

Жителям района рекомендуется обращаться напрямую в мечети или уполномоченные органы по делам религии при возникновении вопросов.

Ранее имамы призвали казахстанцев к духовной скромности на поминках.