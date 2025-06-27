В Казахстане средние ставки по депозитам физических лиц в тенге достигли максимальных значений за почти три десятилетия. Как сообщает Национальный банк РК, в мае 2025 года средневзвешенная ставка по вкладам населения выросла до 14,3%, что стало самым высоким уровнем с декабря 1996 года - первого месяца, за который ведется текущая статистика регулятора, передает BAQ.KZ.

Особенно заметный рост зафиксирован по краткосрочным депозитам сроком от одного до трёх месяцев, где ставка достигла 16,4% годовых, увеличившись за месяц сразу на 0,5 процентного пункта.

Для сравнения, в апреле текущего года средняя ставка по вкладам в тенге составляла 14%.

В то время как доходность по вкладам для физлиц продолжает расти, ставки по кредитам для юридических лиц начали снижаться. В мае средневзвешенный уровень вознаграждения по займам бизнесу сократился с 19,1% до 18,8% годовых. Снижение наблюдается по кредитам разной срочности - как краткосрочным (1–3 месяца), так и долгосрочным (свыше пяти лет).

При этом ставки по потребительским кредитам и займам для индивидуальных предпринимателей остались без изменений - на уровне 21,5% годовых.

Рост ставок по вкладам в тенге эксперты связывают с сохраняющейся высокой базовой ставкой Национального банка - с марта она держится на уровне 16,5%, а также с усиливающейся конкуренцией между банками за привлечение розничных вкладов.

Среди причин - высокая инфляция и необходимость удержания ликвидности в тенговых активах.