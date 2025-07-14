В Казахстане запускают Единую систему учета ставок (ЕСУ), которая должна полностью изменить правила игры на букмекерском рынке и обеспечить реальную защиту прав казахстанцев. Об этом рассказал председатель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК Адилет Турганбаев в подкасте СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, система будет фиксировать все транзакции между букмекерами и клиентами, включая историю ставок. Это позволит государству в режиме онлайн контролировать операции, выявлять нарушения и урегулировать споры.

"Мы будем видеть историю всех ставок. Если человек действительно поставил и выиграл, и по какой-то непонятной причине, необоснованной, не прописанной в правилах и в законе, ему не выплачивают [выигрыш], тогда мы будем уже обязывать букмекеров выполнять свои условия договора", — подчеркнул Турганбаев.

Новая система также призвана отсеивать несовершеннолетних и уязвимые категории граждан от азартных игр. ЕСУ автоматически будет блокировать доступ к ставкам для тех, кому по закону запрещено участвовать.

"Ее главная обязанность — идентифицировать клиентов и давать человеку возможность сделать ставки только в том случае, если он по закону имеет на это право. Это ключевая задача", — отметил Турганбаев.

По официальным данным, оборот легального игорного рынка в Казахстане составляет 1,3 триллиона тенге. В нем зарегистрировано порядка 2,5 миллиона клиентов, из которых около 450 тысяч регулярно делают ставки. Однако ещё примерно полмиллиона казахстанцев играют в нелегальных букмекерских конторах, отправляя деньги за рубеж — в офшоры.

"Когда человек играет на нелегальном сайте, ему вообще никто не может дать никаких гарантий, и министерство не может защитить его права", — пояснил глава комитета.

Одной из главных целей ЕСУ станет борьба с "серым" рынком. Система с помощью искусственного интеллекта сможет ежедневно блокировать до 1000 нелегальных сайтов. Это поможет сохранить деньги в экономике и усилит фискальный контроль.

"Вводятся онлайн-инструменты контроля, когда государство в онлайн-режиме видит все операции, контролирует их законность, не дает возможности заниматься незаконными видами деятельности, в том числе отмыванием денежных средств", — добавил Турганбаев.

ЕСУ будет полностью интегрирована в государственные цифровые платформы и уже проходит финальные этапы тестирования.