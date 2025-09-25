В Казахстане растёт число аварийных школ. Сейчас их больше 50-ти. Три из них – в Абайской области. В 2023 году список пополнила школа №11 из Семея. Пятиэтажное здание в короткие сроки покрылось трещинами, а с потолка стала падать штукатурка. Детей спешно переселили в скоромное трёхэтажное бывшее ПТУ. А часть учеников вынуждена учиться в арендованном помещении. В следующем году аварийный "дом знаний" снесут, на месте которого обещают построить современный. Правда, и действующий корпус тоже начинает "трещать по швам", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня общеобразовательная школа №11 города Семей - место тревог и надежд, где безопасность и комфорт детей вызывают искреннее беспокойство у педагогов, родителей и всех неравнодушных жителей.

Школа состоит из двух корпусов. Оба - 1964 года постройки, в которых размещалось СПТУ №10. Это бывшие общежитие и здание профтехучилища.

В 1995 году пятиэтажное общежитие переоборудовали под школу №11. Она переехала сюда из района неподалёку.

Для создания учебных кабинетов объединили некогда жилые комнатки. Получилось 175 помещений. Узкие коридоры и санузлы напоминали о коммунальном прошлом. Тем не менее, здесь смогли создать уют, школа во все времена была переполненной.

В 2007 году в пятиэтажном здании появились первые трещины. Позже заключение обследования здания гласило: "Обнаружены трещины в кирпичной кладке на всю высоту здания, ширина трещин до трёх сантиметров. На третьем этаже под опорной частью перемычки отсутствует кирпичная кладка".

Тогда специалисты вынесли вердикт: при выпадении перемычки есть риск обрушения четвёртого и пятого этажей. В 2010 году обнаружились новые трещины на несущих стенах четвёртого и пятого этажа, что свидетельствовало о "плывучести" здания. Поскольку грунт под ним насыпной и при водонасыщении, которое происходит весной, склонность к плывунам и просадкам возрастает.

В 2012-м сделали капитальный ремонт и всё было хорошо. Отремонтировали соседнее здание СПТУ и учеников расселили по двум корпусам. Стало просторнее. Проблемы начались ровно через 10 лет в октябре 2022 года.

"Во время обхода мы увидели трещины. Поставили маячки из песчано-цементной смеси", написали в КазНИИСА. Нам пришёл ответ, что деньги на обследование заложили на следующий год", - вспоминают предысторию в администрации СОШ № 11 г. Семей.

Но спустя ещё полгода произошло событие, поставившее точку в рассуждениях о безопасности здания. 10 мая 2023 года дети и учителя вернулись к учебному процессу в любимую, хоть и тесную, школу после праздничных выходных. Однако их ждал неприятный сюрприз: в стенах здания появились огромные трещины, декор отмостки отвалился, здание "поплыло" и стало небезопасным. Особенно пострадала левая сторона. Обнаружили трещины: как между плитами перекрытия, так и сквозные.

Обследование подтвердило опасения персонала и администрации школы. Нарушение целостности конструкции несло в себе угрозу обрушения. Специалисты поставили пятую категорию технического состояния аварийности здания: в заключении говорится "о повреждениях, деформации, свидетельствующих об исчерпании несущих способностей и опасности обрушения". Сейчас Управление строительства области Абай взяло на себя ответственность за его будущее.

В мае 2023 года детей срочно переселили в соседнее здание. До конца учебного года учились в три смены. Сейчас это действующий корпус. Трёхэтажный, перестроенный в 2011 году из бывшего корпуса СПТУ № 10, уже давно не отвечает современным требованиям, а ситуация с инфраструктурой вызывает серьёзные вопросы.

По проекту здесь должны были учиться 320 учеников, однако потребности образования в 2011 году заставили увеличить численность до 450 учеников в смену, а вместе с двумя сменами - до 900 мест.

Закрытие аварийного пятиэтажного здания в 2023-м привело к тому, что более тысячи школьников оказались в одном строении, что стало настоящим испытанием. Чтобы обеспечить необходимое количество учебных мест, школа была вынуждена разделять большие кабинеты пластиковыми перегородками: из четырёх просторных аудиторий сделали целых девять. Эта "искусственная" нагрузка создала острую проблему: нарушены правила эксплуатации здания, появились трещины в стенах и потолках, сквозные повреждения наружных стен вызывают опасения за прочность строения.

"Стены из пластика. Шумоизоляции нет. Школа переполненная. Хотя в округе их четыре: № 10, 39, 32 и 44. Но многие даже с окраин едут к нам. С посёлков Степной, Мурат, Нахаловка. Мы отправляем их по месту жительства, но родители настаивают. Их не смущает, что школа аварийная. Нам приятно, что нас выбирают, но у нас невероятно тесно", - отметили в администрации.

Сегодня в школе занимаются 1 398, детей: из них 1 115 приходится на перегруженный трёхэтажный корпус, остальные - учащихся 5 и 6 классов - размещены в арендованном здании из-за острой нехватки классов. Оно находится неподалёку. Учителя на переменах вынуждена "бегать" между корпусами.

Спортивные залы, расположенные на первом и втором этажах, не приспособлены для полноценного обучения физкультуре. Один из залов до сих пор находится в неудовлетворительном состоянии - крыша и пол в нём не были заменены даже при реконструкции здания в 2011 году.

Родители с тревогой и возмущением обращаются с жалобами на невозможность обеспечить детям достойные условия для физического развития.

"При имеющихся спортивных залах обучение по предмету физическая культура проводится не в полном объёме. Есть классы, где физкультура проводится в учебных кабинетах. Во время проведения уроков в спортивном зале одновременно проводятся уроки в нескольких классах, это говорит о перегруженности спортивных залов и отсутствии возможности для физического и спортивного развития у детей", - рассказали в школе №11.

Количество санитарных узлов никак не соответствует числу учеников, условия обучения ухудшились из-за повышенного шума в раздробленных помещениях, а плохое освещение рекреаций, превращённых теперь в учебные классы, не очень способствует качественному обучению. Выход из ситуации один - построить новую школу на месте аварийного корпуса.

Тем временем, Управление строительства области Абай проводит работу по подготовке к заветному строительству.

Разработку ПСД выиграло ТОО "Семстройпроект". Правда, сначала проектный институт предложил двухэтажную пристройку, и только после долгих обсуждений и обоснований - четырёхэтажный корпус с новым спортзалом, рассчитанный на 600 учеников в две смены. Предположительно, снос и строительство нового корпуса школы №11 начнётся в следующем году.

В Управлении образования рассказали, что в области Абай функционирует три аварийные школы.

В их числе КГУ "Средняя школа имени Ы. Кабекова" в селе Екпин Аксуатского района. Управление строительства заключило трёхсторонний меморандум с проектной организацией "CEM.KZ" и ТОО "Asyltasgroup" на разработку проектно-сметной документации с привязкой к типовому проекту "Комфортная школа на 300 мест". В данное время ПСД проходит экспертизу.

Вторая аварийная школа области расположена в селе Суыкбулак Жарминского района. ПСД разработано. Общая стоимость проекта - 1,7 млрд. тенге. Новую школу на 100 мест уже строят, она готова на 15%.

"Большая часть школ в области Абай построена в 60-80-е годы ХХ века. Например, у нас есть школа №13, которая построена в 1937 году. На техническое состояние влияют разные факторы, в том числе местность и качество строительства", - рассказал о возрасте школ региона заместитель руководителя Управления образования Даулет Илиясов.

По его словам, в этом году в Семее в рамках программы "Комфортная школа" введены в эксплуатацию школы в селе Бескарагай, в семейском микрорайоне Карагайлы и в посёлке Водный. Сейчас реализуются ещё два проекта в рамках решения проблемы дефицита ученических мест. Это строительство школ в посёлке "Восточный правый" и в городе Аягоз.

"Если говорить в целом про строительство школ в Казахстане, сейчас действует программа "Комфортная школа". Она решает проблему дефицита ученических мест и аварийных школ", - заключил Даулет Илиясов.

В рамках пилотного Национального проекта "Комфортная школа" в области Абай запланировано строительство пяти школ на 3 000 мест. Строительство трёх школ полностью завершено.

Фото: Альбина Халел