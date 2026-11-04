Степной орел в объективе: в Алматы открылась фотовыставка о дикой природе Казахстана

В торговом центре Dostyk Plaza в Алматы состоялось открытие фотовыставки «Дала қыраны ізімен» («По следам степного орла»). Проект направлен на поддержку научных исследований, сохранение природных экосистем и повышение экологической ответственности общества.

В экспозицию вошли 25 фотографий, отобранных из более чем 2000 снимков, сделанных в рамках проекта в этом году. На фотографиях запечатлены места обитания степного орла, природные ландшафты Казахстана, полевые исследования учёных и ход экспедиций.

В рамках проекта были организованы две научные экспедиции. Первая прошла 2-6 июля на территории национального парка «Алтын-Эмель», вторая – 26-30 августа в природных зонах Алматинской области. В ходе исследований учёные наблюдали за птицами и другими позвоночными животными, изучали условия их обитания. Кроме того, исследования проводились на известных гнездовых участках степного орла в Алматинской и Жетысуской областях.

автор Фархат Кабдыкаиров @farkhat_kabdykairov

В экспедициях приняли участие фотографы и блогеры Дмитрий Доценко, Глеб Пономарев, Артём Орлянский, Кайрат Шожебаев, Илья Давыдович, Тимур Байгулов, Вероника Тен и Фархат Кабдыкаиров. Они документировали ход экспедиций с помощью фото- и видеосъёмки, запечатлевая научную работу и природные ландшафты Казахстана.

На открытии выставки представитель National Geographic Qazaqstan Нурсултан Садуакасов подчеркнул важность повышения экологической грамотности общества и привлечения внимания к вопросам охраны природы.

автор Фархат Кабдыкаиров @farkhat_kabdykairov

«Охрана природы начинается с понимания её ценности и роли каждого живого организма в экосистеме. Степной орёл – важная часть природного богатства Казахстана и неотъемлемый представитель степной экосистемы. Изучая эту птицу, мы исследуем не только особенности её жизни, но и состояние окружающей природной среды в целом. Поэтому важно рассказывать о результатах подобных проектов не только научному сообществу, но и широкой аудитории. Фотография не просто позволяет увидеть красоту природы, но и привлекает внимание к необходимости её сохранения», – отметил он.

автор Артем Орлянский

Каждый из партнёров проекта отвечал за своё направление работы. Toyota Kazakhstan оказала грантовую поддержку инициативе и предоставила экспедиционным группам внедорожные автомобили. National Geographic Qazaqstan занимался фото- и видеодокументированием проекта и освещением его результатов. Специалисты Института зоологии проводили научные исследования и полевые работы.