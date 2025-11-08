В Дании правительство предложило радикальную меру — запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Цель — защитить психическое здоровье подрастающего поколения и оградить его от постоянного потока информации, давления и сравнения с идеализированными образами в онлайне.

Всё чаще родители и педагоги замечают, что гаджеты становятся не просто инструментом, а центром жизни детей. О том, что произойдет, если подобную инициативу ввести в Казахстане, и как сделать пребывание ребёнка в цифровом пространстве безопасным и полезным в интервью BAQ.KZ с педагогом-психологом Айгерим Арыстанбековой.

— Как вы относитесь к инициативе Дании запретить использование соцсетей детям младше 15 лет? Было бы полезно ввести подобное и в Казахстане?

- Как психолог и родитель, я отношусь к этой инициативе с пониманием. Детская психика ещё не готова к постоянному потоку информации, сравнению себя с другими и давлению, которое создают соцсети. В Дании идея запрета основана на защите психического здоровья, и подобные меры, на мой взгляд, стоило бы рассмотреть и в Казахстане. Конечно, полный запрет — крайняя мера, ведь цифровой мир уже стал частью жизни. Но чёткие возрастные рамки, разумный контроль и цифровое воспитание — действительно необходимы, если мы хотим вырастить эмоционально устойчивых детей.

— Какие именно риски несёт раннее использование соцсетей для психики ребёнка?

- Раннее погружение в онлайн-мир вызывает повышенную тревожность, снижает концентрацию внимания и формирует зависимость от внешней оценки — лайков и комментариев. Дети начинают сравнивать себя с идеализированными образами, что приводит к неуверенности и снижению самооценки. Часто мы видим нарушения сна, повышенную раздражительность, трудности в реальном общении. И самое тревожное — цифровая среда постепенно вытесняет живые эмоции, эмпатию и способность радоваться простым вещам.

— Может ли полный запрет стать стрессом для современного ребёнка, который уже привык к онлайн-жизни?

- Да, если ребёнок уже активно пользовался соцсетями, резкий запрет может вызвать протест, тревогу и чувство изоляции. Для современного поколения цифровое пространство — неотъемлемая часть общения и самовыражения. Поэтому важно не просто запрещать, а постепенно формировать осознанное отношение. Нужно объяснять, что ограничения — это не наказание, а способ защитить психику и эмоциональное состояние. Когда ребёнок понимает, зачем вводятся рамки, он гораздо легче их принимает.

— Что важнее — ограничение или осознанное использование? Как родителям научить ребёнка разумно пользоваться телефоном и соцсетями?

- Главное — осознанность. Ограничения важны, но они работают только тогда, когда ребёнок понимает их смысл. В моей семье, например, муж установил родительский контроль — без этого сейчас никак. Мы объясняем детям, что гаджет — не способ убить время, а инструмент для учебы, творчества и развития. Современные дети быстро "уходят в экран", и если не установить рамки с самого начала, потом будет сложно вернуть чувство меры. Осознанное использование формируется только через разговор и пример взрослых.

— Какие признаки могут указывать на то, что ребёнок "завис" в соцсетях и это влияет на его состояние?

- Признаки цифровой зависимости хорошо заметны. Ребёнок раздражается, если отобрать телефон, теряет интерес к реальному общению, жалуется на скуку без гаджета. Нарушается сон, снижается успеваемость, появляется апатия, тревожность или эмоциональные перепады. Иногда дети становятся замкнутыми, меньше двигаются, теряют мотивацию к учёбе. В таких случаях важно не ругать, а мягко вмешаться — поговорить, предложить альтернативу, найти что-то, что снова увлечёт его в реальном мире.

— Если запрет всё-таки введут, как это может повлиять на общение, самооценку и развитие ребёнка?

- С одной стороны, это может снизить тревожность, улучшить концентрацию и эмоциональную устойчивость. С другой — важно не оставить пустоту. Если не предложить альтернативу — спорт, кружки, творчество, живое общение — дети почувствуют себя "выпавшими" из общества. Например, в школе, где я работаю, дети со всего мира, и для них интернет — это ещё и площадка для учёбы и международного общения. Поэтому задача не в том, чтобы лишить доступа, а в том, чтобы научить пользоваться им с пользой и в умеренных дозах.

— Как сделать так, чтобы "время в телефоне" работало на пользу — развивало, обучало, мотивировало?

Важно показать ребёнку, что интернет может быть не только развлечением, но и инструментом роста. Пусть он смотрит образовательные видео, изучает иностранные языки, тренирует память и мышление через приложения. Хорошо работает правило: "сначала дело — потом гаджет". Из собственного опыта скажу: моя средняя дочь, во втором классе, начала изучать английский язык через Duolingo, а позже заинтересовалась шахматами. Это отличный пример, когда цифровая среда действительно развивает, а не разрушает.

— Какие методы вы бы посоветовали родителям, чтобы мягко ограничить использование гаджетов без конфликтов и истерик?

- Прежде всего, нужно выработать чёткие правила: без телефона во время еды, прогулок и перед сном. Личный пример родителей — ключевой фактор: если взрослые сами не "залипают" в экране, дети перенимают этот стиль поведения. Полезно использовать родительский контроль — он помогает регулировать время, не превращая процесс в давление. И главное — договариваться, а не просто запрещать. Объяснять, почему ограничения важны, предлагать альтернативы: настольные игры, совместные прогулки, спорт, семейные вечера. Ведь интернет — часть современной жизни, и наша задача — не отрезать ребёнка от цифрового мира, а научить его быть там осознанным и свободным.

- Спасибо за интервью.

Инициатива Дании заставляет задуматься: действительно ли детям нужна полная свобода в онлайне или пора ввести разумные рамки? В Казахстане, где большинство подростков уже активно живут в цифровом пространстве, эффективнее не запрет, а воспитание культуры использования интернета. Ведь когда ребёнок понимает, как извлекать пользу из гаджетов и где проходит грань между развлечением и реальной жизнью, он получает не ограничения, а навык, который поможет ему вырасти психологически устойчивым и успешным в будущем.