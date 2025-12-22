Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев прокомментировал ситуацию с нашествием саранчи в приграничных сёлах области, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в прошлом году благодаря своевременной дезинфекции все очаги были уничтожены, ущерб для сельского хозяйства минимизирован.

"Точно сказать, что нашествие не повторится в следующем году, невозможно. Однако мы предпринимаем все меры для его предотвращения: дезинсекционные работы уже проведены, а весной будут повторены. Все силы мобилизованы, чтобы не допустить новых вспышек", — отметил Нурлыбек Налибаев.

Он добавил, так или иначе власти готовы к любому развитию ситуации и будут своевременно реагировать, чтобы защитить сельхозугодья.