Стоит ли ожидать нашествие саранчи в Кызылординской области в следующем году
Сегодня, 14:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
116Фото: фото из открытых источников
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев прокомментировал ситуацию с нашествием саранчи в приграничных сёлах области, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в прошлом году благодаря своевременной дезинфекции все очаги были уничтожены, ущерб для сельского хозяйства минимизирован.
"Точно сказать, что нашествие не повторится в следующем году, невозможно. Однако мы предпринимаем все меры для его предотвращения: дезинсекционные работы уже проведены, а весной будут повторены. Все силы мобилизованы, чтобы не допустить новых вспышек", — отметил Нурлыбек Налибаев.
Он добавил, так или иначе власти готовы к любому развитию ситуации и будут своевременно реагировать, чтобы защитить сельхозугодья.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов
- Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд по добыче