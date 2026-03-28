Пятиэтажка в Астане не имеющая подвала шестьдесят два года стоит прямо на инженерных коммуникациях, передает BAQ.kz.

Здание по адресу Адольфа Янушкевича, 8 раньше было общежитием. Проблемы, с которыми сталкиваются здешние жильцы ничем не отличаются от десятков других похожих домов, за исключение пары интересных моментов.

Во-первых, в 1964 году, рассказывают люди, кирпичное строение сдали трехэтажным. Однако спустя пару лет надстроили, чтобы сравнять его со зданием по соседству. Отсюда и дополнительная нагрузка на почву.

О сносе здания нам говорит дополнительный перечень аварийных домов в Астане на 2030 год. МВК насчитала в здании 62,1% износа, что уже является основанием для переселения жителей. Однако люди недовольны. Говорят: Их обещают снести еще в первой половине десятых годов.

"Нам еще в 2011 году давали квиточек, говорили, чтобы мы собирались. Якобы у нас есть месяц на сбор вещей. И тишина. Потом в 2012 году такое было, в 2013-м. И так по нарастающей. Как до 2030 года мы доживем? Наверное они ждут обвала здесь. Дом сыпется после дождей", - говорит жительница дома Елена Айсыбаева.

Но главное отличие этого дома от привычных пятиэтажек – отсутствие подвалов. Трубы, показывают жильцы, проходят прямо под полом первого этажа. Из-за этого их реконстирукция невозможна.

Разочарованные в собственном бессилии жители демонстрируют разбитые плиты подъездов, из которых проглядываются трубы. Под линолеумом нас ждали сырость, плесень и насекомые.

"Коммуникации здесь легли на землю и сразу над ними возвели дом. Труба отопительная проходит по моей квартире. Прикоснуться к ней нельзя - кипяток. В этом месте даже линолеум выгорает. А канализационная труба идет по подъезду. Представляете какая там вонь", - рассказывает местная жительница Наталья Леонова.

Туалеты в одном из подъездов общие. У жильцов есть ключи, чтобы дверь всегда была закрыта для посторонних. Надпись на приклеенном к сырой стене кухни листке бумаги обращена к местным жителям: "Не оставляйте мусор. Тараканы". Эти мелкие вредители обосновались тут почти в каждой квартире.

Кстати, фундамент дома просел глубоко в землю. Все, что с улицы видят прохожие - имитация. Так жильцы закрыли щели, в которые затекала дождевая вода.

Больше шокирующих историй из жизни дома вы узнаете в новом выпуске программы "Это вам не Лондон", который выйдет на нашем ютуб-канале на следующей неделе.