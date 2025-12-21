В районе Есиль города Астаны на проспекте Улы Дала произошёл пожар на территории частного жилого дома, передаёт BAQ.KZ.

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС установили, что возгорание произошло в отдельно стоящем летнем домике. В ходе тушения пожара огнеборцы оперативно вынесли два газовых баллона в безопасную зону, предотвратив возможный взрыв.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что в случае пожара необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.