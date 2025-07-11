В Астане фиксируются случаи, когда частные образовательные учреждения - центры, школы и колледжи - под видом простых и заманчивых предложений вводят в заблуждение граждан, нарушая законодательство, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Жителей столицы призывают проявлять максимальную бдительность при выборе места обучения для себя или своих детей. Прежде чем подписывать договор, важно тщательно проверить документы организации, наличие лицензии, а также официальную регистрацию в Национальной образовательной базе данных (НОБД). Особое внимание следует обращать на прозрачность условий обучения, репутацию учреждения и отзывы родителей.

Как отмечают специалисты, у подобных мошенников часто отсутствуют необходимые разрешения, чековая документация и официальные договоры. Один из тревожных сигналов — требование предоплаты без каких-либо подтверждающих бумаг. Также насторожить должно обилие расплывчатых обещаний и агрессивная реклама без конкретики.

Граждан просят сообщать о подобных случаях в полицию, прокуратуру, Министерство просвещения, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка или местное управление образования.