Столичный дзюдоист стал бронзовым призером Кубка Европы
Сегодня 2026, 18:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:31Сегодня 2026, 18:31
79Фото: акимат Астаны
Казахстанец Конысбек Шынгыс стал бронзовым призером Кубка Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Кубок Европы по дзюдо среди юниоров прошел в турецкой Антальев. В международных соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 21 страны, которые в течение двух дней соревновались на татами, чтобы определить сильнейших и завоевать призовые места.
В данном соревновании спортсмен из Астаны Конысбек Шынгыс (-90 кг) показал высокий результат и стал бронзовым призером.
По итогам соревнований юношеская сборная Казахстана завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.