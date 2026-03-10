Казахстанец Конысбек Шынгыс стал бронзовым призером Кубка Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Кубок Европы по дзюдо среди юниоров прошел в турецкой Антальев. В международных соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 21 страны, которые в течение двух дней соревновались на татами, чтобы определить сильнейших и завоевать призовые места.

В данном соревновании спортсмен из Астаны Конысбек Шынгыс (-90 кг) показал высокий результат и стал бронзовым призером.

По итогам соревнований юношеская сборная Казахстана завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.