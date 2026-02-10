Житель столицы признан виновным в совершении сталкинга и осуждён к 100 часам общественных работ с взысканием морального вреда, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре г. Астаны, виновный, зная о нежелании потерпевшей поддерживать с ним отношения, полгода систематически преследовал ее. Он игнорировал требования прекратить контакты, блокировку в мессенджерах, а также действующее защитное предписание. Мужчина оказывал на неё психологическое давление путем преследования по месту жительства и работы, осуществляя видеосъёмку без её согласия.

– Гособвинителем в суде представлены исчерпывающие доказательства виновности подсудимого, выразившиеся в нарушении её прав на личную свободу, безопасность и неприкосновенность частной жизни. С учетом того, что лицо уже отбывало наказание в виде ограничения свободы и нарушило условия его отбывания, неотбытая часть наказания заменена на реальное лишение свободы, – сообщили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Прокуратура обращает внимание, что за незаконное преследование лица предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.