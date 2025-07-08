По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 июля курс доллара составил 519,58 тенге. За выходные он прибавил 0,08 тенге, оставаясь в пределах устойчивого коридора последних дней, передает BAQ.KZ.

Обменные пункты Казахстана предлагают следующие средние курсы:

Доллар США: покупка — 519–520 тенге, продажа — 521–521,5 тенге

Евро: покупка — 606–608,5 тенге, продажа — 610–613 тенге

Российский рубль: покупка — 6,5–6,55 тенге, продажа — 6,58–6,65 тенге

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на международной бирже ICE составляет 69,5 доллара за баррель.