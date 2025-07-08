Столько стоит доллар на бирже и в обменниках Казахстана
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
156Фото: pixabay.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 июля курс доллара составил 519,58 тенге. За выходные он прибавил 0,08 тенге, оставаясь в пределах устойчивого коридора последних дней, передает BAQ.KZ.
Обменные пункты Казахстана предлагают следующие средние курсы:
Доллар США: покупка — 519–520 тенге, продажа — 521–521,5 тенге
Евро: покупка — 606–608,5 тенге, продажа — 610–613 тенге
Российский рубль: покупка — 6,5–6,55 тенге, продажа — 6,58–6,65 тенге
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на международной бирже ICE составляет 69,5 доллара за баррель.
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