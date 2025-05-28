В Алматы назревает скандал в сфере частной медицины — десятки пациентов обвиняют стоматолога в халатности, некачественном лечении и, как минимум, введении в заблуждение. По словам пострадавших, "голливудская улыбка" обернулась для них болью, пустым кошельком и серьезными осложнениями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "31 канал".

Пациенты рассказали, что стоматолог обещал установку циркониевых коронок и имплантов, однако результат зачастую оказывался далёк от заявленного. Протезы не подходили, выпадывали, а клиника регулярно меняла адрес, не отвечала на звонки и фактически скрывалась.

"Мне пообещали установить циркониевую коронку на верхний ряд зубов. Увы, её мне ставили дважды, но результатами я недовольна. Оба раза они не подходили, как по ощущениям, так и визуально смотрелись нелепо. Сейчас я без зубов и без денег", — говорит клиентка Назгуль Сарсенова.

Некоторые пациенты заплатили за лечение миллионы тенге и месяцами ждали обещанных процедур. Вместо полноценного лечения, по словам одной из потерпевших Жадыры Байшолаковой, ей делали только уколы.

"Я отдала два миллиона тенге. Есть договор на руках. Лечение долго не проводилось. Затем мне делали уколы вместо лечения. Сказал, что в течении десяти дней всё сделает. По прошествии нескольких месяцев, лишь после того как я решила расторгнуть договор, он поставил мне импланты, которые вскоре выпали. Один выпадал трижды.

На момент визита журналистов клиника была закрыта. Ни вывески, ни расписания. По словам клиентов, попасть туда можно было только по личной договорённости — для кого-то это выглядит как обман с самого начала.

Юристы отмечают: уголовную ответственность несёт конкретный врач, а не клиника как юрлицо. Однако даже несмотря на приостановление деятельности по решению суда, работа заведения фактически не прекратилась.

"Необходимо потерпевшим обратиться за медицинской помощью получить заключение врача, врачебно-контрольную комиссию пройти и с этими документами обращаясь в надзорный орган в виде прокуратуры требовать отмены прекращения либо отказа в уголовном деле, с назначением дальнейшей экспертизы", — посоветовал адвокат алматинской городской коллегии адвокатов Думан Базарбеков.

Сейчас пациенты подали коллективное заявление в общественную приёмную партии Аманат, надеясь, что только через давление общественности им удастся добиться правды и возмещения ущерба.