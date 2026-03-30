Защита заявила о странностях в допросе по делу Жанабыловых

Сегодня 2026, 12:20
Фото: Instagram/zhanabylov_e

На очередном заседании суда по делу Жанабыловых стало известно, что допрос подозреваемого прошел исключительно по инициативе адвоката Гаухар Айтжановой, тогда как следователь фактически не задавал вопросов, передает BAQ.kz.

Сторона защиты отметила, что вопросы к подозреваемому исходили исключительно от самого адвоката подсудимых.

«В этом допросе нет ни одного вопроса следователя. Все вопросы задавала я. Если бы я не настояла на допросе 2 февраля, показания так и не были бы зафиксированы», – пояснила Гаухар Айтжанова.

В результате суд получил информацию о ключевых обстоятельствах дела, при этом участие следователя в допросе оказалось минимальным, что подчеркнулось и на заседании.

