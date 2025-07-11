В социальных сетях Казахстана активно обсуждается видео, на котором полицейский запрещает блогеру стоять на Арбате в Алматы, ссылаясь на статью 449 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт BAQ.KZ.

"Статья 449 – стоять в общественном месте нельзя. Незаконно", – заявил сотрудник полиции на видео.

Когда блогер уточнил, слышит ли он сам, что говорит, полицейский спокойно подтвердил.

Реакция пользователей не заставила себя ждать:

"У него голос как у актёра из "Патруля""

"Он даже не понимает, что значит "стоять""

"Блогер тоже без уважения себя ведёт"

"Сотрудник просто выполняет работу – пусть и неуклюже"

"Это уже перебор…"

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там пояснили, что:

"Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей и дал разъяснение в рамках законодательства. Однако фраза действительно была изложена некорректно, что вызвало недопонимание".

В полиции подчеркнули, что нахождение в общественном месте само по себе не является правонарушением, если при этом не нарушаются нормы общественного порядка.

Напомним, статья 449 КоАП касается приставания в общественных местах, а не просто нахождения или стояния.