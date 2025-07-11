  • 11 Июля, 11:39
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"Стоять в общественном месте – незаконно": полицейский озадачил казахстанцев

Видео с полицейским вызвало споры в Казнете

Сегодня, 10:24
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: Кадр видео

В социальных сетях Казахстана активно обсуждается видео, на котором полицейский запрещает блогеру стоять на Арбате в Алматы, ссылаясь на статью 449 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передаёт BAQ.KZ.

"Статья 449 – стоять в общественном месте нельзя. Незаконно", – заявил сотрудник полиции на видео.

Когда блогер уточнил, слышит ли он сам, что говорит, полицейский спокойно подтвердил.

Реакция пользователей не заставила себя ждать:

  • "У него голос как у актёра из "Патруля""
  • "Он даже не понимает, что значит "стоять""
  • "Блогер тоже без уважения себя ведёт"
  • "Сотрудник просто выполняет работу – пусть и неуклюже"
  • "Это уже перебор…"

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там пояснили, что:

"Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей и дал разъяснение в рамках законодательства. Однако фраза действительно была изложена некорректно, что вызвало недопонимание".

В полиции подчеркнули, что нахождение в общественном месте само по себе не является правонарушением, если при этом не нарушаются нормы общественного порядка.

Напомним, статья 449 КоАП касается приставания в общественных местах, а не просто нахождения или стояния.

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