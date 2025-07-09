В Казахстане расширили систему защиты накоплений: с 30 июня 2025 года вступил в силу закон, по которому все виды накопительного страхования жизни теперь подпадают под гарантии Фонда гарантирования страховых выплат, передает BAQ.KZ.

Новая норма прописана в Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

Накопительное страхование жизни - это инструмент, сочетающий защиту жизни и накопление средств на будущее: пенсию, образование, крупные покупки или непредвиденные жизненные обстоятельства. Ранее гарантии распространялись только на обязательное страхование, пенсионные аннуитеты и договоры в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

Теперь государство обеспечивает сохранность средств и по другим видам накопительного страхования. Это позволит увеличить доверие граждан к долгосрочным финансовым продуктам и стимулировать развитие страхового рынка.

Закон вступит в силу через 60 календарных дней после его первого официального опубликования.